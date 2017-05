(rtn) Stephan Benson und Hardy Krüger Jr. sind in dem Stück „Die Jungs im Herbst“ von Bernard Sabath zu sehen. Regie führt Christian Nickel. Premiere am 7. Mai, Vorstellungen bis 11. Juni. Das Stück basiert auf der Geschichte von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Wir waren bei einer Fotoprobe dabei.



Wer kennt sie nicht die Geschichte über die zwei frechen Jungs? Der Waisenjunge Tom, der bei seiner Tante Polly in Missouri am Ufer des Mississippi aufwächst. Der die Schule schwänzt, sich prügelt und sich mit seinem besten Freund Huckleberry Finn herumtreibt. Der Huck Finn, dessen Mutter verstorben und dessen Vater ein stadtbekannter Trinker ist.



Viele Jahre sind seitdem vergangen. Die beiden Lausbuben heißen heute Thomas Gray und Henry Finnegan und sind gestandene Männer geworden. Sie treffen sich erneut am Ufer des Mississippi. Das Leben hat es nicht nur gut mit ihnen gemeint. Thomas verdingt sich als fahrender Varietékünstler. Henry lebt einsam und zurückgezogen am Fluss und löst Kreuzworträtsel. Nach anfänglichem Zögern kommen sich die Männer näher und es entwickelt sich ein Abend offener Bekenntnisse und Erinnerungen. Und vielleicht die Möglichkeit einer neuen Freundschaft.



Nach dem großen Erfolg von „Ziemlich beste Freunde“ sehen Sie Hardy Krüger Jr. jetzt in einer Herzensproduktion – „Die Jungs im Herbst“. An seiner Seite spielt Stephan Benson, der bereits in „Vier Männer im Nebel“ an den Hamburger Kammerspielen auf der Bühne stand. Der Regisseur Christian Nickel hat sehr erfolgreich „Zeit der Zärtlichkeit“ und „Rain Man“ an den Kammerspielen inszeniert. Zuletzt war seine Inszenierung von „Homo faber“ – mit Stephan Benson in der Titelrolle – am Altonaer Theater zu sehen. Quelle: Hamburger Kammerspiele