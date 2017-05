(rtn) Das Szenario hatte es in sich: Ein Radlader rammte einen Linienbus in voller Fahrt, dieser kippte auf die Seite und begrub mehrere Autos unter sich. Zahlreiche Frauen, Männer und Kinder waren in den total zertrümmerten Fahrzeugen eingeklemmt und warteten dringend auf Hilfe.



Feuerwehrleute der FF Reinfeld und der FF Bad Oldesloe haben am Freitagabend im Gewerbegebiet Reinfeld-Stubbendorf an der A 1 zusammen mit der SEG Stormarn (ASB) das Zusammenspiel nach einem schweren Verkehrsunfall geübt. Rund 100 Freiwillige Helfer waren dabei eingesetzt. Die "Verletzten" haben die Mitglieder der JF Reinfeld dargestellt. Die Übungsleitung zeigte sich nach Abschluss der Übung zufrieden mit deren Verlauf: "Auch wenn es zunächst etwas drastisch aussah, haben wir die Lage recht schnell in den Griff bekommen", sagten Gerd-Heinrich Riemann und Torben Struck. Gleichzeitig bedankten sie sich bei ihren Kameraden für die Einsatzbereitschaft.

"Nicht zu vergessen möchten wir auch die Firmen die uns diese Übung ermöglichten. Borowwski und Hopp aus Bad Oldesloe hat uns den Bus zur Verfügung gestellt, die Firma Abschleppdienst und Pannenhilfe Muhlack Lübeck räumt die Trümmer und Autos weg und die Firma Wienäber Baumaschinen aus Wesenberg/Reinfeld hat uns den Radlader bereitgestellt."