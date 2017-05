Michael Jackson Tribute Show 2017

(rtn) Eine mitreißende Live Show aus Musik und Tanz – eine Show zu Ehren des King of Pop. Wir waren im Theater Spirgarten in Zürich dabei.





Die Michael Jackson Tribute Show ehrt den einzig wahren King of Pop! Die größten Hits des King of Pop und der Jackson 5 in einer mitreißenden Live Show aus Musik und Tanz. Tänzerinnen, Artisten, Live Band, Live Gesang und natürlich „Michael”, speziell für die Show gefertigte Kostüme und beeindruckende Choreografien gehören zur 2-stündigen Show zu Ehren des King of Pop.