(rtn) Ex-Spice-Girl Mel C ist mit ihrem neuen Solo-Album auf Tour unterwegs. Am 7. Mai ist Mel C im Mojo in Hamburg zu Gast. Wir waren gestern im Volkshaus Zürich dabei.





Im Februar hat die 43-Jährige ihr neues Album "Version of me" herausgebracht. Für die aktuelle Single "Hold on" drehte sie auch in Berlin.