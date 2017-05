Wahlkampf in der Zielgeraden

(rtn) Politiker aller Parteien haben am Sonnabend noch einmal im Straßenwahlkampf für ihre politischen Ziele für die Landtagswahl am Sonntag geworben. In Stormarn waren u.a. Tobias Koch (CDU), Dr. Bernd Buchholz (FDP), Finanzministerin Monika Heinold (Bündnis 90/Die Grünen), Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Bündnis 90/Die Grünen), Christian Schubbert-von Hobe (Bündnis 90/Die Grünen), Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) und Tobias von Pein (SPD unterwegs.



"Gehen Sie am kommenden Sonntag wählen! Das Wahlrecht ist das höchste Gut in der Demokratie!" Mit diesem Appel zur Teilnahme an der Landtagswahl am kommenden Sonntag stellte Landeswahlleiter Tilo von Riegen die Bedeutung einer möglichst hohen Wahlbeteiligung heraus. "Stellen Sie unseren Landtag auf ein breites demokratisches Fundament. Setzen Sie ein Zeichen für die Stärke unserer Demokratie. Wer nicht wählt, lässt andere über sich entscheiden", so der Landeswahlleiter.



Die Wahlbeteiligung zur letzten Landtagswahl 2012 war mit 60,2 % auf das bisher niedrigste Niveau zurückgegangen. „Mit der Briefwahl und den verschiedenen Vereinfachungen zur Stimmabgabe gibt es eigentlich keinen Grund mehr, nicht zu wählen“, sagte von Riegen im Vorfeld der Landtagswahl