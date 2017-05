(rtn) In Hamburg-Bergedorf ist am frühen Sonntagmorgen ein Kleinwagen ausgebrannt. Die Brandursache ist noch unklar.



Gegen 04.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Bei deren Eintreffen brannte der Kleinwagen in Höhe der Stuhlrohrstraße bereits in voller Ausdehnung. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch unklar. Noch am Brandort nahm die Polizei erste Ermittlungen auf.