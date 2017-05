(rtn/shl) Schleswig-Holstein hat einen neuen Landtag gewählt. Klare Gewinner sind die CDU und die FDP, die jeweils einige Prozentpunkte zulegen konnten, während insbesondere die SPD Verluste hinnehmen musste. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis steht fest: Die "Dänen-Ampel" (SPD, Grüne, SSW) in Schleswig-Holstein ist Geschichte. Und: Der neue Landtag hat 73 statt bisher 69 Sitze.



Laut vorläufigem Ergebnis erreichte die CDU 32,0 Prozent (+1,2 % gegenüber 2012), die SPD 27,2 % (-3,2), die Grünen holten 12,9 % (-0,3), die FDP kommt auf 11,5 % (+3,3) und der SSW auf 3,3 % (-1,3). Neu in das Parlament zieht die AfD mit 5,9 Prozent ein; die Piraten verfehlten klar die 5-Prozent-Marke. In Mandate umgerechnet bedeutet das: 25 von 73 Sitzen entfallen auf die CDU (+3 gegenüber 2012), 21 auf SPD (-1), 10 auf Grüne (+/-0), 9 auf FDP (+3), auf AfD 5 und auf SSW 3 Sitze (+/-0).

Ein Blick auf die 35 Wahlkreise: Hier gewann die Union 25 Kreise direkt, die Sozialdemokraten errangen 10 Direktmandate. Die Wahlbeteiligung lag landesweit bei 64,2 Prozent - 2012 waren es 60,2 Prozent.