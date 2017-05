(rtn) Der Kölner Tatort-Schauspieler Klaus J. Behrendt, Mitbegründer des Tatort-Vereins, fördert und unterstützt, zusammen mit der Vorsitzenden der Stiftung Kinderjahre, Hannelore Lay, Erstklässler in Hamburg.



Der erste Tag im neuen Lebensabschnitt darf nicht dadurch emotional getrübt sein, dass ein Kind keinen Schulranzen hat. Bildung darf nicht von der sozialen Herkunft abhängig sein.



„Alle Erstklässler sollen zum Schulstart gleichgestellt sein, deshalb sorgen wir in Kooperation mit dem Tatort-Verein (www.tatort-verein.org) dafür, dass jeder ABC-Schütze ein wertiges Schulranzen-Set für einen gleichberechtigten Schulstart hat, und leisten damit Starthilfe für Erstklässler“.



Idee in den vergangenen Jahren: Einsammeln gut erhaltener Schulranzen am Ende der Grundschulzeit (nach der 4. Klasse) und Weitergabe an Erstklässler.



„Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Schulranzen nach der Grundschulzeit nur in sehr wenigen Fällen noch als gut erhalten bezeichnet werden können. Wir haben uns viel Mühe gegeben, sie zu reinigen und teilweise zu reparieren, aber das war längst nicht immer möglich. Besonders für Ranzen von Jungen sind vier Schuljahre „eine harte Zeit“. Deswegen wollen wir gemeinsam stärker sein und in Kooperation mit dem Kölner Tatort-Verein für die ABC-Schützen neue Schulranzen anschaffen, um von Anfang an die Gemeinschaft in den Klassenverbänden zu fördern. Bereits im vorigen Jahr war durch Privatspenden und eine Haspa-Aktion die Anschaffung neuer Schulranzen möglich und damit die Starthilfe für Erstklässler gesichert.“



Die Schirmherrschaft für das gemeinsame Projekt hat Hamburgs Schulsenator Ties Rabe übernommen. Die Haspa-Filialen in Norderstedt und Langenhorn bieten auch in diesem Jahr ihren Kunden die Übernahme von Patenschaften an.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Klaus J. Behrendt, Hannelore Lay und Nicole Weber, Rainer Schulz,Staatsrat der Hamburger Behörde für Schule und Berufsbildung,Thomas Bressau, Referent für Wettbewerbe B 5-WS Behörde für Schule und Berufsbildung