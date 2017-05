(rtn) Die NDR-Miniserie „"Jennifer Sehnsucht nach was Besseres"“ geht weiter: Derzeit entstehen u. a. in Tangstedt (Kreis Pinneberg) drei neue Folgen der Comedy. Wir haben die Schauspieler heute am Set besucht.

Darin bekommt Frisörgehilfin Jennifer (Katrin Ingendoh) einen neuen Chef – Ingo (als Gast: Klaas Heufer-Umlauf). Der ehemalige B-Promi übernimmt den „Hair & Care“-Salon von Dietmar – und Jennifer sieht sich schon als persönliche Managerin ihres neuen Chefs.

Die Drehbücher schrieben – wie schon für die erste Staffel – die preisgekrönten NDR 2 Comedy-Autoren Andreas Altenburg und Harald Wehmeier („Frühstück bei Stefanie“). Regisseur ist erneut Lars Jessen („Fraktus“, „Tatort“, „Dorfpunks“).



Termin am Drehort am 09.05.2017 mit: Katrin Ingendoh, Klaas Heufer-Umlauf, Lars Jessen, Doris Kunstmann, Nadine Hahl, Andreas Altenburg, Harald Wehmeyer, Christoph Pellander, Diana Schulte-Kellinghaus, Raoul Reinert, Wilfried Dziallas