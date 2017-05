(rtn) FDP-Vize Wolfgang Kubicki sollte eigentlich heute Abend bei Markus Lanz Platz nehmen. Doch die ZDF-Redaktion hat dem Politiker nun kurzfristig abgesagt - nur wenige Stunden vor der Sendung, wie Focus Online berichtet.



Das ZDF begründet die Absage demnach damit, dass bei Unterhaltungssendungen sechs Wochen vor einer Wahl kein Politiker mitwirken solle. Kubicki reagierte deutlich angesäuert.



Weitere Gäste der Sendung sind:



Ulrich Wickert, Autor

Der ehemalige Tagesthemen-Moderator hat seit 1969 alle französischen Präsidentschaftswahlen journalistisch begleitet. Er gibt eine Einschätzung des Wahlsiegs von Emmanuel Macron.



Wolfram Weimer, Journalist

Zeitgleich zur Stichwahl in Frankreich wurde auch in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. Der Verleger erklärt, welche Bedeutung die beiden Wahlen für die Bundespolitik haben.



Nora Tschirner, Schauspielerin

Ihr aktueller Film: „Embrace – Du bist schön“ wird an nur einem Tag bundesweit im Kino laufen. Sie sagt, wie sie über das Körperbild denkt, das Medien, Werbung und Gesellschaft vorgeben.



Prof. Peter Berthold, Ornithologe

Der renommierte Vogelkundler spricht über die faszinierende Vielfalt unserer Vogelwelt und erläutert, was wir tun können, um sie zu erhalten. Quelle: ZDF