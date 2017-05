(rtn) Bei einem Unfall wurde am Mittwochmorgen in Ahrensburg eine 51 Jahre alte Radfahrerin verletzt.



Nach ersten Erkenntnissen hatte der Fahrer des LKW die Radfahrerin beim Abbiegen von der Grossen Strasse zur Doppeleiche vermutlich im "toten Winkel" übersehen und angefahren. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und den Notruf gewählt. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte hatten Polizisten der Ahrensburger Wache die Frau vom LKW weggezogen und versorgt. Sie wurde danach vom Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Während der Rettungsarbeiten leitete die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.



Im Einsatz waren: FF Ahrensburg, Rettungsdienst und die Polizei