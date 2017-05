(rtn) Im Rahmen des Klimaschutzprojektes des Emil-von-Behring-Gymnasiums in Großhansdorf veranstaltete die Schule am Mittwoch einen Umweltaktionstag an dem auch die FF Großhansdorf mit einer Schulung zum "toten Winkel" bei Lastwagen teilnahm.





Der Umweltaktionstag war Teil eines Umwelschutzprojektes des HVV: „KlimaConsult“

Angeboten wurde u.a. ein Fahrradparcours des ADAC für die teilnehmenden Klassenstufen 5 und 6, bei dem die Schülern ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen konnten. Zudem gab es für die 5. Klassen eine Schulung zum „toten Winkel“. Auserdem unterrichteten Schüler aus der Jahrgangsstufe 10, die Sechstklässler zu den Themen Klimaschutz und Treibhauseffekt. Dabei wurde ein selbstgedrehter Lehrfilm eingesetzt.



Organisiert wurde der Tag vom Energieteam der Schule, bestehend aus engagierten Schülern der Klassen 6 bis 12 sowie den Lehrkräften Frau Cartsensen, Frau Lentz (beide Umweltbeauftragte und Herrn Sobottke (Verkehrsbeauftragter). Ziel des Tages: Die jüngeren Schüler mit viel Spaß zum Nachdenken über den Umweltschutz anzuregen.

Text: Sjard und Pacal, beide 8. Klasse