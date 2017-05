Schwerer LKW-Unfall auf der A 24

(rtn) Nach einem schweren LKW-Unfall auf der A 24 kam es am frühen Donnerstagmorgen zu Behinderungen im Berufsverkehr. Zwischen der AS Reinbek und Witzhave ist in Höhe des Rastplatzes Hahnenkoppel ein LKW auf einen anderen aufgefahren.





Ersten Ermittlungen zufolge hat der 59-jährge Fahrer eines Sattelzuges Enten auf Fahrbahn bemerkt und deswegen das Warnblinklicht eingeschaltet und "Gas" weggenommen. Ein abruptes Bremsen fand nicht statt. Zum Zeitpunkt des Unfalles waren die Tiere schon von der Fahrbahn und der Sattelzug befand sich wieder in der

Beschleunigung. Der 34-jährige Fahrer eines weiteren Sattelzuges fuhr auf den beschleunigenden Sattelzug auf. Die Gründe, warum er auf die Geschwindigkeitsreduzierung und das Warnblinklicht des voraus fahrenden Sattelzuges nicht rechtzeitig reagiert hatte, sind noch unklar. Beide Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die Autobahn ist seit ca. 12.00 Uhr wieder vollständig frei gegeben.