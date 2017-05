(rtn) Auf ihrer Taufreise nach Hamburg hat Mein Schiff 6 am Donnerstag im Seehafen Kiel festgemacht. Es folgen einige Vorabfahrten mit Reisebüropartnern und ersten Gästen.



Am 1. Juni wird die Mein Schiff 6 dann in einer einzigartigen Inszenierung im Hamburger Hafen von der Elbphilharmonie getauft. Taufpatin ist Iveta Apkalna, die lettische Titularorganistin des Konzerthauses. In der Sommersaison 2017 geht es für die Mein Schiff 6 dann unter anderem ab/bis Kiel nach ins Nordland und Baltikum.