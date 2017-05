(rtn) Der Aufwand der Show ist enorm: allein sieben LKW sind nötig, um die Showrequisiten und das aufwendige Bühnenbild zu transportieren. Mit im Gepäck haben Andreas und Chris Ehrlich auch ihre geheimnisvolle Wunschmaschine, mit der sie beliebige Wünsche der Zuschauer wahr werden lassen. Am 28. Mai sind die Ehrlich Brothers in der Barclaycard Arena Hamburg zu Gast.







Die Show FASZINATION bietet einen Mix aus spektakulären neuen Illusionen und zukunftsweisender Magie, präsentiert mit dem unvergleichlichen Charme der beiden Zauberbrüder Andreas und Chris Ehrlich.

Die Brüder lassen einen echten Monstertruck aus dem Nichts erscheinen, acht Tonnen schwer und 2000 PS stark. Andreas und Chris teleportieren Menschen aus dem Publikum von einem Ort an einen anderen und sie fliegen mit ihrer Harley Davidson durch die Luft. Wir waren im Hallenstadion Zürich dabei