(rtn) Hagenbeck ist eher für seine großen Tiere bekannt, doch mit dem neuen Wildbienen-Lehrpfad bekommen jetzt auch ganz kleine Tiere einen festen Platz. In Kooperation mit der Deutschen Wildtier Stiftung wurde der Wildbienenlehrpfad offiziell eröffnet.

„Wildbienen sind fleißige Bestäuber unserer Blumen, Büsche und Bäume. Ohne die Wildbiene wäre unsere Welt erheblich grauer“, sagt Dr. Stephan Hering-Hagenbeck, zoologischer Direktor. „Wir Menschen entscheiden, ob es die Wildbiene in Zukunft noch geben soll! Der Tierpark Hagenbeck setzt sich mit der Deutschen Wildtier Stiftung für den Erhalt der Wildbiene ein.“

Den Begriff „Biene“ verbinden die meisten Menschen mit der Honigbiene Apis mellifera. Dass es neben dem Haustier der Imker in Deutschland rund 580 Wildbienen-Arten gibt, wissen die wenigsten. Alle fleißigen Bienen leisten als Bestäuber einen unschätzbaren Beitrag für den Erhalt der Biodiversität. „Doch die Bestandsrückgänge bei den Wildbienen sind dramatisch. Von den in Deutschland lebenden Arten sind über die Hälfte in der Roten Liste aufgeführt“, betont Hilmar Freiherr von Münchhausen, Geschäftsführer der Deutschen Wildtier Stiftung. „Es ist für jeden, der ein Fensterbrett, einen Balkon oder Garten hat, ziemlich einfach, etwas für die Wildbienen zu tun“, weiß Frank Fuchs, Gärtnermeister im Tierpark Hagenbeck. „Wir zeigen hier ein paar Möglichkeiten auf.“

Wildbienen sind Individualisten und stets auf der Suche nach geeignetem Wohnraum – und der ist knapp. „Umso wichtiger ist eine starke Allianz für den Wildbienenschutz“, betont Münchhausen. Im Tierpark Hagenbeck können die Besucher, die scheuen und friedfertigen Wildbienen und ihre Lebensräume ab sofort näher kennenlernen. Auf dem Wildbienen-Lehrpfad erfährt man auch, was jeder Einzelne von uns für die sympathischen Bestäuber tun kann. Denn in der Hansestadt erleben die Wildbienen das gleiche wie viele Menschen: Es fehlt einfach an Wohnraum!