(rtn) Nach einem technischen Defekt geriet der Elektroverteiler einer Flüchtlingsunterkunft in der Willinghusener Strasse in Barsbüttel in Brand. Bewohner, der von der Gemeinde angemieteten Reihenhäuser hatten den Rauch bemerkt und den Notruf gewählt.



Unter Atemschutz machten sich die Feuerwehrleute durch das total verrauchte Treppenhaus auf den Weg. Schnell war der Brandherd im Keller eines der Häuser gefunden und abgelöscht. Danach wurden von weiteren Trupps die Kabelschächte der Häuser überprüft. Der Kabelbrand hatte sich durch die Schächte bis unter das Dach ausgedehnt. Durch Wasser und Rauch eines der Häuser unbewohnbar gemacht. Menschen wurden nicht verletzt. Die Gemeinde hat für die Bewohner eine Ersatzunterkunft bereitgestellt.



Im Einsatz waren: FF Barsbüttel, FF Willinghusen, FF Glinde, Rettungsdienst, Ordnungsamt und die Polizei