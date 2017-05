(rtn) Ein gemeldeter "LKW-Brand" hat sich am Freitagnachmittag auf der A1 als technischer Defekt an einem PKW herausgestellt.



Ein BMW-Fahrer war Richtung Lübeck unterwegs, als er kurz vor der Abfahrt Bad Oldesloe einen technischen Defekt an seinem Auto bemerkte. Weil der Wagen qualmte lenkte er den Wagen auf den Standstreifen und rief die Feuerwehr. Als die ersten Feuerwehrleute kurz nach der Alarmierung am Einsatzort eintrafen, stellten sie weder Rauch noch ein Feuer fest. Sicherheitshalber aber wurde das Auto mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Auch hier gab es einen negativen Befund. Ein Abschlepper holte den Wagen ab.



Im Einsatz waren: FF Hammoor, FF Bargteheide und die Polizei