Le Soleal - Erstanlauf in Kiel

(rtn) Der Luxuskreuzfahrer Le Soleal aus Frankreich hat am Freitag am Kieler Ostseekai festgemacht. Es war der erste Besuch des Kreuzfahrtschiffes in Kiel.





Die 142 Meter lange „Le Soléal“ bietet Platz für 264 Passagiere, die in 132 Kabinen untergebracht werden können. Das Schiff hatte am 8. Mai eine Kreuzfahrt „von der Nordsee zur Ostsee“ in Portsmouth begonnen. Über Ostende, Amsterdam und Harlingen ging es durch den Nord-Ostsee-Kanal nach Kiel. Während ihres Aufenthaltes in Kiel haben die Passagiere Gelegenheit für Landausflüge unter anderem nach Lübeck.