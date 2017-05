(rtn) Knapp über 9.000 Kehlen sangen die Zeilen"And this is not the time to wonder and this is not the time to cry ..." vor der einmaligen Kulisse der Freilichtbühne am Kalkberg. Ein Moment, den sich die Band und ihre Fans gegenseitig bescherten und sicher nicht vergessen werden. Die Kalkberg-Arena rockte am Freitagabend beim Tourauftakt von Fury in the Slaughterhouse.





Eröffnet wurde dieser besondere Abend von Vollblutmusiker Jan Löchel. Bekannt von der TV-Sendung „The Voice of Germany“, wo er als Coach frische Musiktalente unterstütze, spielte er sich mit seinen Songs in die Herzen der Besucher und ebnete die Stimmung für die Helden des Abends. Diese begeisterten mit altbekannten Klassiker wie „Won’t forget these days“ oder „Dead and gone“ die Fans und nahmen sie mit auf eine Zeitreise. Aber auch neue Songs von ihrem aktuellen Album „30 – The Ultimate Best of Collection“ brachten ordentlich Schwung in die ausverkaufte Freilichtbühne.

„Wilde Pferde fühlen sich ja aus Tradition am Kalkberg wie zu Hause. Bei Fury war das hier heute keine Ausnahme. Wir sind stolz, dass wir den Tourauftakt der Band gemeinsam am Kalkberg feiern konnten“, sagt Veranstalter Peter Thomsen von förde show concept.



Nach den „Furys“ steht das Wochenende unter der Flagge der norddeutschen Erfolgsband Santiano. Der Termin am Samstag, 13.05. ist bereits ausverkauft; für die Zusatzshow am Sonntag, 14.05., gibt es noch Tickets an der Abendkasse ab 40€.

Für Fury in the Slaughterhouse geht es nach der Show in Bad Segeberg erst richtig los. Über 15 Open-Air-Konzerte stehen auf dem Programm für den Sommer. Halt machen sie unter anderem in Schwerin am 17. August 2017 auf der Freilichtbühne im Schlossgarten und in Kiel am 18. August 2017 auf der Krusenkoppel. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.shtickets.de sowie unter 04827- 999 666 66.