(rtn) Mit zwei Spezial-Bergungskränen ist am Freitagabend in Höhe der Norderelbbrücke in Hamburg das Heck der 80 Meter langen "Nawa 9" geborgen worden. Das Schiff war am 25. April beim Beladen in der Mitte gebrochen und in der trüben Elbe versunken.



Taucher einer Spezialfirma schwammen zu dem Wrack hinab und legten Stahltrosse um den Rumpf. Im Anschluss daran konnte das Heck mit den Schwimmkränen gehoben und auf ein Schwimmdock verladen werden. Ein Boot der Wasserschutzpolizei sicherte die Bergung ab. Quelle: mopo.de