Gasgetriebenes Auto ausgebrannt

(rtn) Nach einem technischen Defekt ist am Nachmittag in der Autobahnausfahrt Talkau an der A 24 ein gastgetriebener Renault komplett ausgebrannt.



Menschen wurden nicht verletzt. Die Insassen hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht und den Notruf gewählt. Unter Atemschutz löschten die alarmierten Feuerwehrleute den brennenden Wagen ab. Die Polizei hatte während der Löscharbeiten die Auf- und abfahrt zur Autobahn voll gesperrt.



Im Einsatz waren: FF Kasseburg, FF Schwarzenbek, FF Ratzeburg und die Polizei