(rtn) Mehrere Tausend Musikfans haben am Sonnabend bei der ESC-Party auf der Hamburger Reeperbahn mitgefiebert. Barbara Schöneberger moderierte die Live-Sendungen vor und nach dem Eurovision Song Contest.

Auf dem Spielbudenplatz an der Reeperbahn wurde die Live-Übertragung aus Kiew auf einer Großbildleinwand gezeigt. Der Abend wurde mit Auftritten von Adel Tawil, Mando Diao und Joy Denalane eingeläutet. Vor allem die Auftritte von Schlager-Star Helene Fischer wurden von den Zuschauern stürmisch gefeiert. Auch die deutschen Jury-Mitglieder waren auf der Bühne, darunter Nicole, die deutsche ESC-Gewinnerin von 1982. Zur deutschen Jury gehören in diesem Jahr außerdem Joy Denalane, Adel Tawil und Wincent Weiss. Quelle: ndr.de



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Barbara Schöneberger, Helene Fischer, Kelly Familiy, Joy Denalane, Melanie C (Mel C), Adel Tawil, Mando Diao, Nicole, Wincent Weiss