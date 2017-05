(rtn) In Hamburg-Jenfeld ist am Sonntagvormittag eine Frau bei einer Schießerei schwer verletzt worden. In einer Wohnung in der Steglitzer Straße soll ein 20-jähriger Mann mit einer Schrotflinte auf seine Freundin geschossen haben. Der mutmaßliche Täter wurde um 15.16 Uhr in Hamburg-Wandsbek vorläufig festgenommen





Die 21-Jährige wurde mit schweren Verletzungen am Brustkorb in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Die Beamten gehen von einer Beziehungstat aus, wie ein Sprecher sagte. Bevor die Frau operiert wurde, habe sie Angaben zum Tathergang machen können. Mehr Hintrgrud war zunächst nicht bekannt.