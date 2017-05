(rtn) Zur Unterstützung seines zweiten Albums Illuminate ist der mehrfach mit Platin ausgezeichnete Singer/Songwriter Shawn Mendes auf seiner ersten Arenen-Welttour unterwegs. Am 22. Mai ist Shawn Mendes in der Barclaycard Arena in Hamburg zu Gast.







Shawn Mendes, der am 8. August 2016 seinen 18. Geburtstag feierte, wird von der renommierten „TIME“ 2014 und 2015 als einer der 25 einflussreichsten Teenager aufgeführt und vom US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ als einer der „30 Under 30“ für 2016 gelistet. Im Januar 2016 erreicht „Stitches“ nach 17 Wochen Platz 1 der britischen Charts .