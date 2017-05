(rtn) Ausverkaufte Show mit atemberaubender Kulisse -Die Shanty-Rocker aus dem hohen Norden zeigten wieder eindrucksvoll, dass sie ihre Fans von der ersten bis zur letzten Minute komplett in ihren Bann ziehen können. An zwei Abenden bescherten die Flensburger ihren 17.000 glücklichen Fan-Matrosen einen unvergesslichen Abend.





Santiano, die bereits seit drei Jahren für eine ausverkaufte Freilichtbühne sorgten, spielten sich wieder direkt in die Herzen der Besucher. Die Stimmung war an beiden Tagen besonders ausgelassen und euphorisch!



Nach dem spannungsgeladenen Intro der Band hielt es die Zuschauer kaum noch auf ihren Plätzen, als die Seemänner mit einem Begrüßungsknall die Bühne enterten. Bei Liedern wie „Walhalla“, „Santiano“ und „Kaperfahrt“, sowie der norddeutschen Hymne „Hoch im Norden“, zeigten sich die Kalkbergäste extrem textsicher. Und spätestens bei „Wasser“ gab es einen Chor aus tausenden Stimmen und ein Zusammenspiel aus Musiker und Publikum. Erst nach einer weiteren Zugabe mit „Wiskhey in the Jar“, ließ das Publikum die Band mit tosendem Applaus von der Bühne.



Auch Peter Thomsen, Geschäftsführer vom Veranstalter förde show concept, zeigt sich begeistert: „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie Santiano den kompletten Kalkberg mit ihren Seemannsliedern und ihrer norddeutschen frischen und ehrlichen Art fesseln.“

So kaperten die Seemänner die Freilichtbühne am Kalkberg erneut erfolgreich und auch für 2018 haben sie sich bereits wieder angekündigt.