Wohnungsbrand in Kieler Hochhaus

(rtn) Ein Feuer hat am Montagmittag eine Wohnung im achten Obergeschoss eines Hochhauses am Osloring in Kiel zerstört.



"Bei unserem Eintreffen schlugen bereits Flammen aus den Fenstern der Wohnung, Wir haben dann sofort die Brandbekämpfung eingeleitet, was hier gut ging, wei wir die installierte Steigleitung nutzen konnten, das ist nicht immer selbstverständlich in den Hochhäusern. Hier hat ves aber gut geklappt", sagte Feuerwehreinsatzleiter Ulrich Hackenberg.





Problematisch sei die Verqualmung des Treppenhauses gewesen. "Hier haben wir zügig von unten belüftet und oben Entlüftungsöffnungen geschaffen." Die beiden Erwachsenen und drei Kinder aus der Brandwohnung blieben unverletzt. Sie wurden am Brandort vom Rettungsdienst betreut. Die Wohnung wurde durch das Feuer unbewohnbar. Die Stadt Kiel besorgt eine Unterkunft, falls es mit der Unterbringung der Familie bei Verwandten nicht klappt. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.

Bereits in der Nacht bewältigte die Feuerwehr Kiel einen größeren Einsatz im Stadtteil Dietrichsdorf. Die Rettungskräfte wurden um 2.09 Uhr zu einem Kellerbrand in die Tiefe Allee 41, alarmiert. Während der Anfahrt der Einsatzkräfte wurde der Kräfteansatz erhöht, da durch weitere Anrufe gemeldet wurde, dass nicht alle Personen das Haus selbstständig und gefahrlos verlassen können.Insgesamt wurden 20 Personen im Haus angetroffen, diese mussten zum Teil über die Drehleiter gerettet werden.

Der Brand konnte im Keller mittels zweier Trupps unter Pressluftatmern schnell lokalisiert und gelöscht werden. Der Treppenraum wurde dabei zeitweise maschinell belüftet. Die geretteten bzw. in einen sicheren Bereich geführten Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet, alle Personen konnten nach der Kontrolle durch den Notarzt nach gut 90 Minuten wieder zurück in ihre Wohnungen. Insgesamt waren die Ostwache der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Dietrichsdorf und der Kieler Rettungsdienst mit 33 Kräften eingesetzt. Die Stadtwerke Kiel unterstützen mit einem Störtrupp. Der Keller wurde gesperrt, die Polizei hat die Einsatzstelle und die weiteren Ermittlungen übernommen.