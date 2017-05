(rtn) Neun Tage nach der Landtagswahl zieht Ministerpräsident Torsten Albig Konsequenzen: Er will einer neuen Regierung nicht angehören und auch sein Landtagsmandat für die SPD nicht antreten. Dies gab er am Dienstagmittag in einer persönlichen Erklärung bekannt.







Persönliche Erklärung von Ministerpräsident Torsten Albig

So, wie ich es meiner Partei schon unmittelbar nach der Wahl mitgeteilt habe, darf eine künftige Regierungsbildung zwischen progressiven Parteien in Schleswig-Holstein nicht an der Frage scheitern, wer diese Regierung führt. Da ich wie kein anderer für die Arbeit der Küstenkoalition in den letzten fünf Jahren stehe, diese Koalition durch die Wählerinnen und Wähler aber für die Fortsetzung ihrer Arbeit kein erneutes Mandat erhalten hat, habe ich entschieden, dass meine Arbeit als Mitglied einer Landesregierung in jedem Fall mit der Neuwahl einer Ministerpräsidentin oder eines Ministerpräsidenten endet. Bis dahin erfülle ich entsprechend der Verfassung unseres Landes meine Pflicht als gewählter Ministerpräsident.



Um auch jedweder weiteren substanzlosen aber dennoch für mich und mein persönli- ches Umfeld ehrverletzenden Unterstellung der Vermischung öffentlicher und privater Interessen den Boden zu entziehen, werde ich auch nicht dem künftigen schleswig- holsteinischen Landtag angehören.



Ich danke all denen, die mit mir die letzten fünf Jahre für unser Land gearbeitet haben für ihre Unterstützung und wünsche all denen, die jetzt Verantwortung tragen für die Bildung einer erfolgreichen Landesregierung ebenso wie den Abgeordneten der 19. Legislaturperiode Glück und Segen bei ihrer wichtigen Arbeit für unser Land.

Kiel, 16. Mai 2017

Torsten Albig

Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein