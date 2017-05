Übung - Kellerbrand in Schule

(rtn) Dichter Rauch stieg aus dem Gebäude und Brandmelder piepten. Zu einem ausgedehnten Kellerbrand im Emil-von-Behring-Gymnasium rückte am Dienstagabend die FF Großhansdorf aus. Zum Glück war es eine Übung.



Unter Atemschutz machten sich mehrere Trupps auf den Weg in den Keller. Laut Übungslage waren dort mehrere Menschen in den Flammen eingeschlossen. Nach kurzer Zeit wurden die "Personen" gefunden und vor dem Gebäude in Sicherheit gebracht. Die Leitung der Übung zeigte sich mit deren Verlauf zufrieden.