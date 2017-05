(rtn) DEICHMANN hatte zur Verleihung des 6. SHOE STEP AWARDS ins Curio Haus in Hamburg eingeladen.

Bei dem Gala-Event ehrt Europas größter Schuheinzelhändler deutsche Moderedakteure, Blogger und Stylisten, die den Schuh in den Mittelpunkt ihrer Beiträge rücken und besonders inspirierend inszenieren.



Eingereicht werden konnten Beiträge in Form von Modestrecken, Freistellerseiten, Artikeln oder Blogposts. Die fachkundige Jury, bestehend aus Ulrich Effing (Leiter Unternehmenskommunikation, DEICHMANN), Andreas Conze (Leiter Marketing, DEICHMANN), Sascha Gaugel (Fashion Designer), Andreas Ortner (Fotograf) und Simone Reiner (Fashion Redakteurin, TextilWirtschaft), zeichnete die besten Arbeiten in sieben Kategorien aus: Der Wettbewerb ist insgesamt mit einem Preisgeld von 21.000 Euro dotiert.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Caroline Beil, Alessandra Meyer-Wölden, Motsi Mabuse, Frauke Ludowig, Magdalena Brzeska, Mariella Ahrens, Tanja Schumann und Stefan Burmeister, Leonard Freier, Heinrich Otto Deichmann, Lovelyn Enebechi, Jochen Schropp, Anuthida Ploypetch, Noah Becker und Freundin Taina Moreno, Janin Ullmann, Gülcan Kamps