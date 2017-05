(rtn/ots) Beamte des Landeskriminalamtes in der Region Hagenow eine Cannabisplantage aufgespürt. Der Besitzer und sein Sohn wurden festgenommen. Die Beamten beschreiben die Anlage als professionell.



Die Ermittler hatten den Pferdehof durchsucht und dabei die Cannabisplantage in einer Halle mit 1.525 Pflanzen sowie 18 Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana entdeckt. Die Beamten nahmen den Betreiber des Hofes, einen 51-jährigen Niederländer sowie dessen

28-jährigen Sohn, der nach Auffassung der Ermittlungsbehörden den Verkauf der Betäubungsmittel organisierte, fest.



Nach den bisherigen Ermittlungen gehen die Ermittler davon aus, dass die Beschuldigten die Plantage von Dezember 2015 bis zum Auffinden betrieben und an zwei weitere Beschuldigte ins-gesamt mindestens 70 Kilogramm Marihuana für ca. 340.000,-- Euro verkauften. Weitere 60 Kilogramm Marihuana sollen die Beschuldigten an weitere

Personen verkauft haben.



Die Staatsanwaltschaft hat gegen die 28- und 51-jährigen Beschuldigten wegen des dringenden Tatverdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Haftantrag bei dem Amtsgericht Schwerin gestellt. Der Gesetzgeber

sieht hierfür einen Strafrahmen fünf von bis 15 Jahren vor.