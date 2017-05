(rtn) Aus Anlass des 70. Geburtstags von Rolf Zuckowski hatte Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz den Künstler und ausgewählte Gäste zu einem Senatsfrühstück ins Gästehaus des Senats an der Schönen Aussicht eingeladen.







Rolf Zuckowski wurde am 12. Mai 1947 in Hamburg geboren. Als erfolgreicher Musiker, Komponist, Musikproduzent und Autor von Kinderliedern ist er einer breiteren Öffentlichkeit spätestens seit dem Lied „Du da im Radio“ und der LP/MC „Lollipop“ mit seiner Gruppe „Rolf und seinen Freunden“ von 1981 bekannt. Seitdem hat er rund 50 Musikalben für Kinder und Erwachsene herausgebracht und zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Echo und den Deutschen Musikpreis. Für sein soziales Engagement wurde er mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt.