(rtn) Erst im März ist sie von einer mehr als zweieinhalbjährigen Weltreise zurückgekommen, jetzt will die fast 80-jährige Weltenbummlerin Heidi Hetzer schon bald wieder los. Sie suche noch einen neuen Wagen und wolle dann wieder losfahren gen Südafrika, so die Berlinerin. Heidi Hetzer ist heute bei Lanz im ZDF zu Gast.



Weitere Gäste der Sendung sind: Wolfgang Bosbach (Politiker), Albrecht von Lucke (Politologe), Olaf Sundermeyer (Journalist) und Sammy Amara (Musiker)





Gestern waren in der Sendung:



Katarina Barley, Politikerin

Die SPD-Generalsekretärin sagt, wie sich ihre Partei angesichts der Wahlniederlage in NRW für den Bundestagswahlkampf strategisch positioniert.



Ulf Poschardt, Journalist

Der Chefredakteur der „Welt“ gibt eine journalistische Einschätzung zur Parteienlandschaft im Vorfeld der Bundestagswahl im Herbst.



Reinhold Beckmann, Moderator

Nach 30 Jahren beendete er vergangen Samstag in der „Sportschau“ seine Sportmoderatoren-Karriere. Er spricht über den Rücktritt und seine Zukunftspläne.



Guido Limmer, Kriminaltechniker

1988 wurde erstmals ein Verbrechen mit Hilfe der DNA-Analytik aufgeklärt. Der erfahrene Kriminalist sagt, warum niemand den perfekten Mord planen kann.



Miriam Höller, Stuntfrau

2016 wird sie durch einen Unfall arbeitsunfähig. Als kurz darauf ihr Freund ums Leben kommt, fällt sie in ein tiefes Loch. Sie sagt, wie sie es geschafft mit der Situation umzugehen. Quelle: ZDF