(rtn) Marion Kracht, Daniel Morgenroth, Adisat Semenitsch und Lene Wink sind in der Komödie Winterhuder Fährhaus in dem Stück Hundewetter zu sehen. Premiere am 19. Mai, Laufzeit bis 9. Juli 2017. Wir waren bei einer Fotoprobe dabei.





Inhalt des Stücks:



Es regnet, besser gesagt, es schüttet ununterbrochen - kurz, es ist Hundewetter an einem Septembermorgen in Berlin! So wird ein kleines Café der Zufluchtsort für drei Frauen, die hier zufällig aufeinander treffen. Aus Platzmangel müssen sie alle an einem kleinen Tisch im Hinterzimmer sitzen und werden so zu einer Schicksalsgemeinschaft: Helene, taffe Geschäftsfrau, aufopfernde Ehefrau und Mutter, die kurz vor dem Burnout steht, Lulu die alleinerziehende Dessous-Fachverkäuferin und Gabriele, der tablettensüchtige Single. Eine ganze Nacht lang reden, lachen, tanzen und streiten die drei. Illusionen werden zerstört, Schwächen offenbart – ganze Lebensentwürfe werden in der Nacht über den Haufen geworfen. Das alles passiert unter den wachsamen Augen des spöttischen Kellners, der Mühe hat, die zunehmend angetrunken Frauen zu bändigen. „Hundewetter“ ist eine Komödie die mit rasantem Sprachwitz und klugem Humor überzeugt. Im Mittelpunkt steht ein Frauentrio, das eindrucksvoll persönliche Hürden überwindet und keine Angst vor Veränderungen hat.



HUNDEWETTER

von Brigitte Buc

Deutsch von Silivia Berutti-Ronelt

Regie: Martin Woelffer