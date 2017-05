(rtn) Ein Großaufgebot von Rettungskräften hat am Donnerstagnachmittag am Altengammer Hauptdeich in Hamburg nach einer vermeintlich vermissten Schwimmerin gesucht.



Zeugen hatten beobachtet wie ein Mann und Frau in der Elbe schwammen. Plötzlich wurde die Frau abgetrieben, der Mann erreichte das Hamburger Ufer, doch seine Partnerin war weg. Die Zeugen am Ufer wählten den Notruf und mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst und der Rettungshubschrauber Christoph Hansa rückten aus. Im Kleinboot fuhren die Feuerwehrleute das Ufer ab, fanden aber nichts. Auch aus dem Hubschrauber wurde die Vermisste nicht entdeckt. Schließlich die erlösende Meldung der Mann und die Frau wurden auf der niedersächsischen Seite der Elbe an Land entdeckt und vom Rettungsdienst untersucht. Beide waren unverletzt. Nach rund einer Stunde brachen die Rettungskräfte den Einsatz ab.





Im Einsatz waren die Feuerwehren Altengamme, Bergedorf, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber, Kleinboot Altengamme, Löschboot Harburg, BDI, Taucher der Feuerwehr und die Polizei