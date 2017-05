DJ BOBO auf Jubiläums-Tour

(rtn) In diesem Jahr feiert DJ BoBo mit seiner epischen „Mystorial“-Welttournee sein 25-jähriges Bühnenjubiläum und nimmt sein Publikum dabei mit auf eine fantastische Zeitreise, die mit seinen größten Hits untermalt ist. Wir waren in der BigBox in Kempten dabei.



Mit seiner Single „Somebody Dance With Me“ erschien der Schweizer Peter René Baumann, der am 5. Januar 1968 in Kölliken im Kanton Aargau geboren wurde, Ende 1992 urplötzlich auf der Bühne und erspielte sich unter seinem Pseudonym DJ BoBo binnen kürzester Zeit Kultstatus in den Schweizer Clubs.



Kurz darauf eroberte DJ BoBo mit seinen unwiderstehlichen Dance-Pop-Hymnen auch die deutschen Tanzflächen – sein 1993 veröffentlichtes Debütalbum „Dance With Me“ schaffte auf Anhieb den Sprung in die Top20 der deutschen Charts. Quelle: eventime