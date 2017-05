(rtn) Wasser, Wasser, Wasser! Ein heftiges Unwetter zog in der Nacht mit schweren Gewittern von Süden her über Norddeutschland hinweg.



Bis in die Nachtstunden galt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD), zuletzt war sie auf Schleswig-Holstein beschränkt. Örtlich gab es Starkregen mit bis zu 40 Litern Wasser pro Quadratmeter, schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Kilometern pro Stunde und großkörnigen Hagel.



In Neumünster standen mehrere Straßenzüge unter Wasser, in Reinfeld, Barnitz und Westerau musste die Feuerwehr einige Keller auspumpen, in Bad Segeberg wurde ein Campingplatz überschwemmt. In Traventhal bei Bad Segeberg brannte der Dachstuhl eines Einfamilienhauses ab - vermutlich nach einem Blitzschlag.



In Oststeinbek stand eine große Halle unter Wasser. In Großhansdorf waren die Sieker Landstrasse und der Wöhrendamm teilweise überschwemmt. In Wentorf liefen Kellerschächte in einem Neubaugebiet voll. Am Hower Hauptdeich in Hamburg schlug ein Blitz in den Dachstuhl eines Einfamilienhauses. In Hamburg Allermöhe-Ost schlug am Grachtenplatz ein Blitz in einen Baum, der danach auf ein Haus zu fallen drohte.