(rtn) Silbermond kehren 2017 mit ihrer "Leichtes Gepäck"-Tour auf die Open-Air-Bühnen der Republik zurück.

Auf ihrem ersten Open Air-Konzert des Jahres begrüßten Silbermond alias Stefanie Kloß, Andreas Nowack und Thomas und Johannes Stolle rund 6500 Fans auf dem Kalkberg in Bad Segeberg. Als Support war Mister Me am Start.