(rtn) In der Mai-Ausgabe ihrer Show meldete sich Carmen Nebel mit hochkarätigen Künstlern wie Helene Fischer, Andrea Berg, Andreas Gabalier und Sascha Grammel live aus dem Velodrom in Berlin.





Die beiden Königinnen des Schlagers Helene Fischer und Andrea Berg gaben sich die Ehre und präsentierten ihren Fans gleich mehrere Lieder. Bei diesem Gipfeltreffen durfte ein weiterer Superstar nicht fehlen: Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier. Der österreichische Ausnahmekünstler performte seinen Charterfolg "Hulapalu". Weitere musikalische Gäste in der Sendung waren Maite Kelly, Karel Gott, Vanessa Mai & Bastiaan Ragas ("Caught in the Act"), Thomas Anders, Michelle und DJ Ötzi.



Humorvoll, herzlich und schräg wurde es, als Kult-Comedian Sascha Grammel mit seinen beiden Begleitern Freiherr von Furchensumpf und Baby Josie die Showbühne unsicher machte.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Carmen Nebel, Helene Fischer, Andrea Berg, Andreas Gabalier, Maite Kelly, Andreas Gabalier, Sascha Grammel mit Frederic Freiherr von Furchensumpf und Baby Josie, Thomas Anders, Michelle, Vanessa Mai mit Tänzer Alexander Martens und Säenger Bastiaan Ragas, DJ Ötzi, Francine Jordi und Karel Gott