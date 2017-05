(rtn/ots) Ein Vierjähriger ist Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Holtenklinker Straße in Hamburg-Bergedorf schwer verletzt worden.



Nach den bisherigen Erkenntnissen lief der 4-Jährige plötzlich zwischen geparkten Autos hindurch auf die Fahrbahn der Holtenklinker Straße. Hierbei kam es zu einer Kollision mit dem Pkw (VW Golf) einer 39-jährigen Deutschen, die in Richtung Bergedorfer Innenstadt fuhr. Der 4-Jährige wurde von einem Außenspiegel des Pkw am Kopf erfasst.



Der verletzte Junge wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht.



Die 39-Jährige Autofahrerin stand unter Schock. Sie und ihr 57-jähriger Beifahrer wurden von zwei Mitarbeitern des Kriseninterventionsteams des DRK betreut. Beamte des Verkehrsunfalldienstes Süd (VD 4) übernahmen die Unfallaufnahme, an der auch ein Sachverständiger beteiligt war.