(rtn) Mehrere Feuer beschäftigten in der Nacht in Hamburg-Bergedorf die Feuerwehr. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus.



Zunächst brannte ein Fahrrad mit Werbeschild in der Soltaustrasse. Dann ging eine Mülltonne Am Brink in Höhe des dortigen Kiosk in Flammen auf. Nur kurze Zeit später brannte es erneut an drei Stellen in der Soltaustrasse: Zwei Roller und ein Motorrad. Die Flammen beschädigten dabei auch ein Mehrfamilienhaus. Dessen Bewohner blieben unverletzt. Die Brandorte wurdcen beschlagnahmt.



Im Einsatz waren HLF 26 und die Polizei