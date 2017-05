(rtn) Bei einem Unfall wurden am Sonntag in Hamburg-Billbrook beide Insassen eines Skoda schwer verletzt.



Nach ersten Erkenntnissen war ein Autofahrer kurz vor der Einmündung in die Bredowstrasse am Unteren Landweg unter den Auflieger eines LKW geprallt. Die beiden Verletzten wurden von Rettungsdienst und Notarzt am Unfallort versorgt und danach ins Krankenhaus gebracht. Mit einer Winde zog danach ein Abschlepper das Auto unter dem LKW heraus. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.