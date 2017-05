(rtn) Gerade haben Roman und Heiko Lochmann als "Die Lochis" Tausende Fans auf ihrer Zwilling-Tour begeistert. Zu ihrem 18. Geburtstag im Mai haben sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen – eine kleine, aber feine Akustik-Clubtour mit sieben Shows.



Welche gewaltige Erfolgslawine sie lostreten würden, ahnten die Gebrüder Lochmann wohl kaum, als sie 2011 ihren YouTube-Kanal ins Leben riefen. Alles beginnt mit ein paar lustigen Videos von Songparodien und selbst ausgedachten Sketchen. Es dauert nicht lange, bis ein größeres Publikum bemerkt, dass die sympathischen Jungs in Sachen Humor und Musik so einiges drauf haben. Die Anzahl der Klicks wächst ebenso wie die Fangemeinde, die den Zwillingen 2012 den Publikumspreis des Deutschen Webvideopreises in der Kategorie „Newbie” beschert. Wir waren im Volkshaus Zürich dabei. Quelle: eventime