(rtn) Bei einem Unfall wurden am späten Sonntagnachmittag zwei Menschen verletzt. In Höhe der Autobahnabfahrt Barsbüttel waren ein Nissan und ein Golf Plus zusammengeprallt.



Durch den Zusammenprall stand der Nissan mit dem Schweller auf der Motorhaube des Golf Plus. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden die beiden Verletzten ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Feuerwehrleute der alarmierten FF Barsbüttel streute die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemitteln ab. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten hatte die Polizei die Straße teilweise gesperrt.



Im Einsatz waren: FF Barsbüttel, Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und die Polizei