Immer wieder Sonntags in der ARD

(rtn) Im Mittelpunkt von "Immer wieder sonntags" stehen neben Schlager, Volksmusik und Comedy auch unterhaltsame Spiele. Starke Emotionen garantiert weiterhin die Sonntagsüberraschung. Live aus dem Europapark Rust.

Stefan Mross führt Menschen zusammen, die sich aus den Augen verloren haben, und er hilft Zuschauern, die einem geliebten Menschen eine Freude machen wollen. Live aus dem Europapark Rust.



Der Nachwuchs bekommt ebenfalls eine Chance. Newcomer wetteifern miteinander um den Titel des "Sommerhitkönigs", der am Ende der Saison gekürt wird. Kinder treten wieder in Aktion und begeistern das Publikum am "roten Mikrofon" mit ihren Talenten. In der Talk-Ecke erzählen Prominente Anekdoten aus ihrem Leben oder blicken auf alte Zeiten und große Erfolge zurück.



Gäste waren unter anderem Marc Pircher, Feuerherz, Stefanie Hertel & Anita & Alexandra Hofmann, Hansi Hinterseer, Frau Wäber (Hans Vogt), Ireen Sheer, Michael Holm, Graham Bonney, Südtiroler Spitzbuam