(rtn) Gut zwei Wochen nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein neigt sich die Phase der Sondierung zwischen den Parteien dem Ende entgegen. Spitzenvertreter von SPD und Grünen treffen sich heute in Kiel zu einem Sondierungsgespräch.



Die SPD hatte nach ihrer Wahlniederlage Grüne und Liberale zu Konsultationen über ein «Ampel»-Bündnis eingeladen. Die FDP hatte die Einladung im Gegensatz zu den Grünen aber abgelehnt. Die Partei setzt auf eine «Jamaika»-Koalition mit der CDU und den Grünen. Die Parteigremien der drei möglichen Partner wollen am Dienstag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden.