(rtn) Grüne und SPD haben heute in Kiel nach nur einer Stunde ihre Sondierungsgespräche nach der Landtagswahl erfolglos beendet.





Beide Parteien hätten gemeinsam festgestellt, «dass es uns gemeinsam nicht gelungen ist, die FDP für eine «Ampel» zu begeistern», sagte Grünen-Verhandlungsführerin Monika Heinold am Montag in Kiel nach dem gut einstündigen Treffen. Damit stehe «Jamaika» im Raum, also ein Bündnis von CDU, Grünen und FDP.



Am Montagabend wollte der 19-köpfige Parteirat der Grünen in Kiel über eine Empfehlung beraten, mit wem Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden sollten. Entscheiden wird darüber am Dienstag in Neumünster ein Grünen-Parteitag. «Wir werden morgen dafür werben, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen», sagte Heinold. Die Grünen seien sich der Verantwortung bewusst, Regierungsverantwortung übernehmen zu müssen und zu wollen - auch wenn es erhebliche programmatische Unterschiede zur CDU und zur FDP gebe. Neuwahlen halte sie für keine Option. Quelle: shz.de/dpa