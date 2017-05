Basketball Supercup in Hamburg

(rtn) Das traditionsreichste Basketball-Turnier Europas wird in diesem Jahr zum zweiten Mal in Hamburg ausgetragen.

Vom 18.-20. August 2017 treffen kurz vor der EuroBasket 2017 vier hochkarätige Teams in der edel-optics.de Arena in Hamburg-Wilhelmsburg aufeinander.



Spielplan:



18.08.2017

18.30 Uhr Polen – Serbien

21.00 Uhr Deutschland – Russland



19.08.2017

17.00 Uhr Serbien – Russland

19.30 Uhr Deutschland – Polen



20.08.2017

15.00 Uhr Deutschland – Serbien

17.30 Uhr Polen – Russland



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Marvin Willoughby (Sportchef), Andy Grote (Senator für Inneres und Sport Hamburg), Ingo Weiss (Präsident), Henrik Roedl (Co Trainer Nationalmannschaft)