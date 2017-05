(rtn) Zur Verlegung eines Patienten in die Lungenklinik nach Großhansdorf ist am Dienstagnachmittag der Rettungshubschrauber Christoph 42 aus Rendsburg auf dem Sportplatz der Schule am Wöhrendamm gelandet.





Im November 2016 wurde der neue "Christoph 42" der DRF Luftrettung offiziell in Dienst gestellt. Das Modell des Typs EC 145 ist eine modernere und leistungsfähigere Maschine als der vorherige Hubschrauber BK 117.



"Christoph 42" wird seit 1975 als Rettungshubschrauber in Schleswig-Holstein eingesetzt. Er wird rund um die Uhr in der Notfallrettung sowie für dringende Transporte von Patienten zwischen Kliniken genutzt: tagsüber in einem Radius von rund 60 Kilometern rund um Rendsburg, nachts im gesamten Land. Acht Millionen Euro kostet der neue EC 145 komplett ausgestattet als „fliegenden Intensiv-Station“. Der mit einem Piloten, einem Notarzt und einem Rettungsassistenten besetzte Hubschrauber ist der einzige in Schleswig-Holstein, der rund um die Uhr einsatzbereit ist.