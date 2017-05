Windböe kappt zwei dicke Äste

(rtn) Eine kräftige Windböe hat am späten Dienstagnachmittag an der Sieker Landstrasse in Großhansdorf den Ast einer Buche gespalten und einen dickeren Ast einer Eiche gekappt.



Beide Baumteile fielen auf die Straße und den Gehweg. Feuerwehrleute der FF Großhansdorf zerlegten die Baumteile mit der Motorsäge und räumten Straße und Gehweg wieder frei. Danach kam es zu einem Folgeeinsatz der Wehr. Auf der gegenüberliegenden erlitt ein Mann einen leichten epileptischen Anfall. Bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungswagens kümmerten sich die Feuerwehrleute um den Mann.